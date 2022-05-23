ЦБ опроверг слухи о возможном введении ограничений на снятие наличных

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Информация о возможном введении Банком России (ЦБ) ограничений на снятие наличных является ложной. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Фейк дня, а может быть, и месяца (а мы их много повидали) — о грядущих ограничениях на снятие наличных. Его распространяют анонимные Telegram-каналы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что никаких проблем с доступностью рублевой наличности в стране нет. Также не планируется введение каких-либо ограничений, однако закрытие банковского вклада раньше срока приведет к потере накопленных процентов, отметили в Telegram-канале ЦБ.

Банки в России с 20 мая вновь получили возможность продавать любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро. Разрешить продажу валюты в регуляторе решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот.

Стоит ли вкладываться в валюту в нынешних условиях, «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По мнению эксперта, вложение в иностранную валюту оправданно, если человек активно ездит в другие страны.