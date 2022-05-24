Правящая партия Украины предложила разрешить расстреливать дезертиров

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Депутат Верховной рады, член правящей на Украине партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в минувший понедельник, 23 мая, внесла в парламент законопроект, который предлагает разрешить украинским офицерам расстреливать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнить приказ командования.

Проект закона имеется в базе данных Верховной рады. Поправки предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины (ВСУ) об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

В текущей версии документа указывается, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему», пишет РИА Новости.

Безуглая предлагает исключить из закона последнюю часть вышеуказанной фразы — «при этом не причиняя смерти военнослужащему».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками.