Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правящая партия Украины предложила разрешить расстреливать дезертиров

Егор Провоторов
В мире
Правящая партия Украины предложила разрешить расстреливать дезертиров
Фото: depositphotos

Депутат Верховной рады, член правящей на Украине партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в минувший понедельник, 23 мая, внесла в парламент законопроект, который предлагает разрешить украинским офицерам расстреливать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнить приказ командования.

Проект закона имеется в базе данных Верховной рады. Поправки предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины (ВСУ) об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

В текущей версии документа указывается, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему», пишет РИА Новости.

Безуглая предлагает исключить из закона последнюю часть вышеуказанной фразы — «при этом не причиняя смерти военнослужащему».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками.

Украина Верховная рада Украины предложение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте