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Администрация Херсонской области хочет, чтобы в регионе появилась военная база РФ

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Администрация Херсонской области хочет, чтобы в регионе появилась военная база РФ
Крым, Херсон

Власти Херсонской области направят просьбу о размещении в регионе российской военной базы. Это должно стать гарантией безопасности для жителей освобожденных РФ территорий, заявил во вторник, 24 мая, замруководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

По словам местного чиновника, в размещении на территории Херсонской области военной базы российских войск заинтересовано все население региона. Замглавы администрации заметил, что такая мера жизненно необходима.

В интервью РИА Новости Стремоусов подчеркнул, что на сегодняшний день именно российские силы защищают Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов производить ракетные обстрелы по населенным пунктам региона.

— Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона, — резюмировал херсонский чиновник.

В этом же интервью Стремоусов заявил, что русский язык вскоре станет вторым официальным на территории освобожденного от националистов региона. При этом он заметил, что украинский язык в области запрещаться не будет.

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