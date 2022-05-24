«Слежу за каналом Ксении»: Ургант пошутил после заявлений Собчак о его возвращении в Россию

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию Ксении Собчак о том, что он якобы выступит в июне на екатеринбургском фестивале и пошутил на тему осведомленности журналистки относительно событий его жизни.

— Вот вы спрашиваете меня, когда моя передача («Вечерний Ургант», — прим. «ВМ») вновь появится на экране. Эти вопросы я задаю себе еще чаще, чем вы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я тоже постоянно слежу за Telegram-каналом Ксении. Все оттуда черпаю, — отметил 44-летний телеведущий.

По словам Урганта, в настоящее время он находится в России, где продолжает работать над проектами.

— Умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак, — пошутил он в разговоре с изданием «СтарХит».

В начале марта Иван Ургант уехал из России. Он объяснил отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, и обвинили его в предательстве.

Накануне телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Иван Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию. По словам журналистки, ведущий якобы примет участие в екатеринбургском фестивале «Ночь музыки», который пройдет 24 июня. Ссылаясь на источник в оргкомитете фестиваля, Собчак уточнила, что Ургант может стать ведущим гала-концерта либо выступить со своим коллективом.