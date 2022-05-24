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В генпрокуратуре Молдавии уточнили информацию о задержании Додона

Полина Долганова
В мире
В генпрокуратуре Молдавии уточнили информацию о задержании Додона
Фото: Администрация президента РФ

Информация о том, что бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на трое суток по подозрению в государственной измене, не подтверждена. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры страны Марианна Керпек.

— Я не могу подтвердить сообщения в СМИ о его задержании. Мы выступим с официальным сообщением позже, — цитирует ее ТАСС.

Утром этого же дня правоохранители проводили обыски в доме Додона. Уточнялось, что обыски проводила антикоррупционная прокуратура республики совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности.

В декабре прошлого года Додона вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить ему подозрения в хищении государственных средств в размере 12 миллионов долларов. Следствие полагает, что в 2008 году руководство компании Energocom, которая обеспечивает Молдавию электрической энергией, сговорилось с сотрудниками Министерства экономики и другими лицами, в том числе иностранными, с целью реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы.

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