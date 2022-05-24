Мемориальный музей А. Н. Скрябина отмечает 150-летие со дня рождения композитора

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

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Мемориальный музей Александра Скрябина отмечает 150-летие со дня рождения композитора. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Музей расположен в арбатской квартире в Большом Николопесковском переулке. Он работает уже 104 года. Это не только один из самых старых музеев столицы, но и один из редких, где обстановку столетней давности сохранили неприкосновенной.

Здесь находятся рояли композитора, мебель, его коллекция картин известных художников и непопулярных авторов. Мемориальный музей является научным центром и культурно-просветительской площадкой. Здесь проводят экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции, творческие встречи, концертные программы и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Александр Скрябин — один из главных представителей символизма в музыке. Композитор был выдающимся пианистом и новатором. Скрябин первым в мире начал исполнять свои произведения в сопровождении динамического цветного освещения.

Также стало известно, что около 360 тысяч человек стали участниками ежегодной акции «Ночь в музее». В этом году свои двери открыли более 200 музейных площадок.