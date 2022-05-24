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Врач-ортопед назвал самые вредные виды обуви

Анастасия Колоскова
Общество
Врач-ортопед назвал самые вредные виды обуви
Фото: morguefile.com

Постоянное ношение кедов, балеток и мокасин может привести к деформации стопы и проблемам с ногами и спиной. Об этом предупредил доцент кафедры травматологии и ортопедии Левон Макинян.

— Многие люди носят те же самые кеды и думают, что это очень удобная обувь. А это приводит к тому, что стопа стоит неправильно, функция стопы нарушается, — рассказал эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ортопед отметил, что нет необходимости отказываться от «вредной» обуви, однако ее следует чередовать с другими видами — туфлями и ботинками. Это, по его словам, позволит придавать стопе разные условия.

Ранее травматолог-ортопед Елена Пастарнак призвала людей старше 30 лет полностью отказаться от ношения кед на плоской подошве. Она порекомендовала после этого возрастного рубежа отдавать предпочтение только правильной обуви с небольшим каблуком высотой три–четыре сантиметра. По словам специалиста, в этом возрасте наступает декомпенсация, а связки и суставы становятся ригидными. Такая обувь является правильной для стопы и всего опорно-двигательного аппарата человека.

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