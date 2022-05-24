Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Задержан подросток, готовивший теракты в школах в регионах России

Елена Самойлова
Происшествия
Задержан подросток, готовивший теракты в школах в регионах России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Ростовской области задержали подростка, готовившего террористические акты в школах по заданию Службы безопасности Украины. Об этом стало известно во вторник, 24 мая.

По словам самого задержанного, он завербовал порядка 800 человек для нацбатальона «Азов». Кроме того, выяснилось, что несовершеннолетний планировал провести серию терактов в школах не только Ростовской области, но и в соседних регионах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным регионального телеканала «Вести. Дон», задержанный является уроженцем Мариуполя и прибыл в Россию под видом беженца. Он занимался вербовкой не только для «Азова», но и для нацбатальона «Донбасс».

Накануне, 23 мая, украинский националист, стрелок нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным Калина сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике (ЛНР).

Ростовская область Терроризм СБУ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте