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В Ростовской области задержали подростка, готовившего террористические акты в школах по заданию Службы безопасности Украины. Об этом стало известно во вторник, 24 мая.

По словам самого задержанного, он завербовал порядка 800 человек для нацбатальона «Азов». Кроме того, выяснилось, что несовершеннолетний планировал провести серию терактов в школах не только Ростовской области, но и в соседних регионах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным регионального телеканала «Вести. Дон», задержанный является уроженцем Мариуполя и прибыл в Россию под видом беженца. Он занимался вербовкой не только для «Азова», но и для нацбатальона «Донбасс».

Накануне, 23 мая, украинский националист, стрелок нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным Калина сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике (ЛНР).