Стрелок украинского нацбатальона «Донбасс» Калина сдался в плен в ЛНР

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Украинский националист, стрелок нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным Калина сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом стало известно в понедельник, 23 мая.

— Проводили рекогносцировку местности и при рекогносцировке местности попали на позиции русских солдат. Мне как офицеру главнее всего жизнь личного состава, я не стал ставить жизнь их на какие-то амбиции или какие-то героические поступки. Положить людей — это не героический поступок, спасти людей — это человеческий поступок, — сказал военный.

Вместе с Закопцом добровольно сдались в плен еще шесть украинских солдат в его подчинении, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что украинские националисты из батальона «Азов», отступая из Мариуполя к заводу «Азовсталь», уничтожали по дороге жилые дома вместе с жильцами внутри. По словам заместителя командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот, жители Мариуполя, возвращающиеся сейчас в родные квартиры, находят там погибших от рук националистов родственников.

20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских боевиков. Так, в общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.