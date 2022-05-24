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Медведев назвал план Италии по урегулированию ситуации на Украине «потоком сознания»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев назвал план Италии по урегулированию ситуации на Украине «потоком сознания»
Фото: er.ru

План урегулирования ситуации вокруг Украины, предложенный итальянскими властями, составлен без учета реальных положений конфликта. Такое мнение во вторник, 24 мая, выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов, — написал Медведев на своей странице в Telegram.

Он отметил, что над такой инициативой могли работать не представители дипломатии, а итальянские политологи, которые будто ориентировались на «провинциальные газеты» и фейки украинской стороны.

До этого газета la Repubblica сообщила, что план Италии по урегулированию конфликта на Украине состоит из четырех этапов. Документ был составлен итальянским МИД при участии правительственного дворца Киджи. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо уже передал план генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль пока не получил предложения Италии по урегулированию конфликта на Украине.

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