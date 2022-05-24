Песков: Кремль не получил план Италии по урегулированию ситуации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Кремль пока не получил предложения Италии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 24 мая.

— Пока не видели, — сказал он.

Представитель Кремля выразил надежду, что итальянский план будет доведен по дипломатическим каналам для рассмотрения российским правительством, передает РИА Новости.

До этого газета la Repubblica сообщила, что план Италии по урегулированию конфликта на Украине состоит из четырех этапов. Документ был составлен итальянским МИД при участии правительственного дворца Киджи. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо уже передал план генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

24 мая глава Министерстве обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине будет продолжена, несмотря на активную поддержку западной стороны Киеву.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам российского лидера, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.