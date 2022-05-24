Шойгу: РФ продолжит спецоперацию, несмотря на поддержку Украины Западом

Фото: Минобороны РФ

Российская спецоперация на Украине продолжится, несмотря на то что Киеву активно помогает западная сторона. Об этом во вторник, 24 мая, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

— Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач, — цитирует министра оборонного ведомства РИА Новости.

До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что российская сторона не пытается угнаться за сроками проведения спецоперации на Украине, потому что считает необходимым на 100 процентов искоренить нацизм, который не должен усугубиться через несколько лет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.