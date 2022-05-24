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Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине
Фото: skfo.gov.ru

Российская сторона не пытается угнаться за сроками проведения спецоперации на Украине, потому что считает необходимым на 100 процентов искоренить нацизм, который не должен усугубиться через несколько лет. Об этом во вторник, 24 мая, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

— Мы не гонимся за сроками, — сообщил он в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что темпы проведения спецоперации зависят в первую очередь от необходимости минимизировать какие-либо риски для мирных жителей и российских военных. По словам Лаврова, основными задачами спецоперации являются защита гражданского населения и отсутствие на Украине угроз, связанных с нацификацией.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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