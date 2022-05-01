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Лавров сообщил, что Россия не будет подгонять ход спецоперации под 9 мая

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров сообщил, что Россия не будет подгонять ход спецоперации под 9 мая
Фото: МИД РФ

Россия не будет специально подгонять сроки окончания спецоперации на Украине под 9 мая. Об этом в воскресенье, 1 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом он отметил, что в России планируют торжественно отмечать День Победы.

Министр добавил, что темпы проведения спецоперации зависят, в первую очередь, от необходимости минимизировать какие-либо риски для мирных жителей и российских военных.

По словам Лаврова, основными задачами спецоперации являются защита гражданского населения и отсутствие на Украине угроз, связанных с нацификацией.

— Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах, — приводит слова министра ТАСС.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Он добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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