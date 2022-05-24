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Стоматолог предупредила об опасности отбеливания зубов в домашних условиях

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог предупредила об опасности отбеливания зубов в домашних условиях
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Цвет зубов во многом определен генетикой. К потемнению эмали может привести ряд факторов: курение, злоупотребление чаем и кофе. Бороться с этим недостатком люди пытаются домашними и аптечными средствами, но не все они безопасны. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Ният Кадиева.

Как правило домашние средства для отбеливания представляют собой абразивные вещества. Это соль, уголь, сода. Эксперт предупредила, что абразивные вещества провоцируют стирание эмали и могут повредить десны. Если переусердствовать, то зубы могут стать не белыми, а приобрести желтый оттенок.

Также люди часто используют различные отбеливающие средства — гели, полоски, пасты — которые продаются в аптеках. В них основной активный компонент — перекись водорода. Частое применение подобных средств может привести к дисбактериозу полости рта, ведь перекись убивает полезные бактерии.

— Есть реальный риск получить ожоги десен и слизистой. Также существует опасность развития стоматита — различных воспалений слизистых в полости рта», — предупредила Ният Кадиева в комментарии Общественной службе новостей.

При выборе детской зубной пасты следует учитывать три основных критерия: возраст ребенка, состав и вкус пасты. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат медицинских наук, стоматолог, ортодонт Андрей Жук.

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