Басурин: войска ДНР не планируют входить в Авдеевку

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Вооруженные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) не будут заходить в Авдеевку, планируется блокировать город. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться, — подчеркнул он.

По словам Басурина, одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские солдаты ведут обстрелы с территории коксохимического завода. Заместитель начальника уточнил, что украинские боевики рассчитывают, что войска республики ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты. При таком ответном огне может пострадать и Авдеевский коксохимический завод, заявил Басурин в эфире «Первого канала».

Накануне глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что военнослужащие Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе. Помимо этого, ВСУ оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками.