Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Басурин: войска ДНР не планируют входить в Авдеевку

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Басурин: войска ДНР не планируют входить в Авдеевку
Фото: Скриншот с Youtube News-Front

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) не будут заходить в Авдеевку, планируется блокировать город. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться, — подчеркнул он.

По словам Басурина, одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские солдаты ведут обстрелы с территории коксохимического завода. Заместитель начальника уточнил, что украинские боевики рассчитывают, что войска республики ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты. При таком ответном огне может пострадать и Авдеевский коксохимический завод, заявил Басурин в эфире «Первого канала».

Накануне глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что военнослужащие Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе. Помимо этого, ВСУ оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками.

Украина Донбасс ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте