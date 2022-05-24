Названы три мужских имени, за обладателями которых женщины бегают толпами

кадр из фильма «Афера Томаса Крауна»

Эксперты назвали три мужских имени, за обладателями которых дамы буквально бегают толпами.

Так, благодаря природному обаянию Александр обладает невероятной притягательностью для женщин. Ему не приходится совершать особых усилий, чтобы завоевать даму сердца. Вероятнее, этот мужчина будет даже выбирать из нескольких претенденток на романтические отношения. Это может быть связано с тем, что женщины подсознательно чувствуют, что Александр окажется образцовым семьянином и отцом.

Вадим неизменно пользуется популярностью у дам. Примечательно, что женщины не дают ему прохода уже в более зрелом возрасте, когда он перешагнет за 30. Этот мужчина отличается галантностью и умением красиво ухаживать. Он убежден, что в семье главным должен быть мужчина, однако при этом готов бесконечно любить и баловать свою жену.

Для Дмитрия крайне важно всегда представать только в хорошем свете. Обладатель этого имени может похвастаться хорошими манерами и интуитивно умеет правильно обращаться с женщинами. Из-за этого он пользуется у дам популярностью. Этот мужчина предпочитает ставить труднодостижимые цели. При этом, если удается добиться желаемого, наградой для него станут почет, слава и достаток, пишет Life.ru.

Также эксперты составили список мужских имен, чьи обладатели наиболее склонны заводить себе любовниц.