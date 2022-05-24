Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Названы три мужских имени, за обладателями которых женщины бегают толпами

Анастасия Колоскова
Общество
Названы три мужских имени, за обладателями которых женщины бегают толпами
кадр из фильма «Афера Томаса Крауна»

Эксперты назвали три мужских имени, за обладателями которых дамы буквально бегают толпами.

Так, благодаря природному обаянию Александр обладает невероятной притягательностью для женщин. Ему не приходится совершать особых усилий, чтобы завоевать даму сердца. Вероятнее, этот мужчина будет даже выбирать из нескольких претенденток на романтические отношения. Это может быть связано с тем, что женщины подсознательно чувствуют, что Александр окажется образцовым семьянином и отцом.

Вадим неизменно пользуется популярностью у дам. Примечательно, что женщины не дают ему прохода уже в более зрелом возрасте, когда он перешагнет за 30. Этот мужчина отличается галантностью и умением красиво ухаживать. Он убежден, что в семье главным должен быть мужчина, однако при этом готов бесконечно любить и баловать свою жену.

Для Дмитрия крайне важно всегда представать только в хорошем свете. Обладатель этого имени может похвастаться хорошими манерами и интуитивно умеет правильно обращаться с женщинами. Из-за этого он пользуется у дам популярностью. Этот мужчина предпочитает ставить труднодостижимые цели. При этом, если удается добиться желаемого, наградой для него станут почет, слава и достаток, пишет Life.ru.

Также эксперты составили список мужских имен, чьи обладатели наиболее склонны заводить себе любовниц.

Имена Мужчины Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте