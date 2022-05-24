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Насильник избил и домогался женщину в припаркованном автомобиле на востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Насильник избил и домогался женщину в припаркованном автомобиле на востоке Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, улица Барболина Карта всех событий

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины на востоке Москвы. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, ночью 22 мая обвиняемый избил 46-летнюю женщину в автомобиле, припаркованном на улице Барболина. Затем он совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Позже пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре злоумышленник был задержан.

— Следствие намерено ходатайствовать перед Преображенским районным судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

Накануне, 23 мая, сообщалось о том, что парень изнасиловал девушку после первого свидания в центре Москвы.

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