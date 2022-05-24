Пять диверсантов выявили среди сотрудников Запорожской АЭС в Энергограде

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Диверсионная группа из пяти человек была задержана в Энергодаре. Об этом сообщил во вторник, 24 мая, заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

— Очевидно, что «скамейка запасных» украинских спецслужб диверсантов заканчивается, потому что они теперь рискуют даже информаторами, которые должны были быть ценными для украинских спецслужб, — заявил он.

По словам Селиванова, среди задержанных диверсантов было два уголовника и три участника теробороны. Кроме того, одного из диверсантов записали в группу против его воли.

Диверсантам было поручено убивать военнослужащих и устраивать взрывы. Работавший на Запорожской АЭС диверсант в ходе задержания получил ранения при попытке оказать сопротивление. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, чтобы после выявить других диверсантов, рассказал Селиванов в эфире «Первого канала».

22 мая госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. По его словам, численность группировки украинских солдат на Ровенском направлении на территории Украины составляет 10,5 тысячи человек. Также на Черниговском направлении присутствуют 4,5 тысячи человек, а на Киевском — более 5,5 тысячи.