В Белоруссии заявили о диверсантах с Украины на территории страны

Фото: depositphotos

Украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

— Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию, — рассказал он.

По словам госсекретаря, численность группировки украинских солдат на Ровенском направлении на территории Украины составляет 10,5 тысячи человек. Также на Черниговском направлении присутствуют 4,5 тысячи человек, а на Киевском — более 5,5 тысячи, передает ТАСС.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика закупила у России «нужное количество» комплексов «Искандер» и ЗРК С-400.

Кроме того, Лукашенко заявил, что действия НАТО во многом предопределяют решения России по спецоперации на Украине. По его словам, именно от Североатлантического альянса будет зависеть выбор РФ оружия для применения в Донбассе.