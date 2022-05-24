Фестиваль «НЕБО: теория и практика» объявил летную программу этого года

Фото: Пресс-служба мероприятия

На ежегодном фестивале «НЕБО: теория и практика», который состоится 28-29 мая, выступят лучшие пилотажные группы малой авиации России, пройдут выступления чемпионов Мира и Европы, соревнования по вертолетному спорту, а также показательные выступления парашютистов и мотопарапланеристов, гонки дронов и многое другое.

Русские авиационные гонки

На фестивале пройдут Всероссийские соревнования на Кубок Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) в поршневом классе и чемпионат Московской области по авиационным гонкам в вертолетном и планерном классах.В авиагонках примут участие пилоты из разных регионов нашей страны. Планируется, что в этом году соревнования состоятся на Як-52, Як-55, СП-55М, Су-29 и Extra-330.Главная особенность Всероссийских соревнований на Кубок МАРЗ этого года — впервые в мире состоятся авиационные гонки среди женщин. В числе участниц — как опытные пилотессы, которые уже не раз проявили себя в авиационном виде спорта, так и начинающие спортсмены. Девушки будут соревноваться на самолетах Як-52.

Чемпионат Московской Области по Вертолетному спорту

Зрители увидят самые зрелищные дисциплины программы Всемирных Воздушных Игр – «Развозка грузов» и «Вертолетный слалом». В течение двух дней экипажи будут состязаться на скорость и точность попарно на параллельных площадках, на вертолетах Ми-2 и Robinson-44.

Пилотаж реактивных моделей Rusjet

На фестивале впервые пройдут презентации МиГ-41 и впервые — гигантской копии истребителя Су-157 длиной 4 м. Пилоты исполнят парный полет на реактивных моделях с отклоняемым вектором тяги. На площадке фестиваля также будут представлены копии модели вертолета Ми-8. Современные, высокотехнологичные копии настоящих самолетов под управлением опытной команды Rusjet совершат фигуры высшего пилотажа: развороты на месте в любой плоскости, зависание в воздухе, сложные вращательные маневры, скоростные проходы, пилотаж парой.

СКБ Дельфин: парный полет и сольное выступление самолета Дельфин-10М

За многие годы ОКБ «Дельфин» накопило огромный практический опыт по проектированию и строительству легких цельнометаллических самолетов. Уже более 20 лет на базе опытно-конструкторского бюро работает одноименный аэроклуб. На фестивале современный спортивный самолет для выполнения фигур высшего пилотажа «Дельфин-10М» выполнит «бочку» и совершит проход на предельно малой высоте. Особенностями самолета являются максимальное использование компонентов исключительно отечественного производства, применение спасательной системы в базовой комплектации самолета, возможность использования самолета в условиях неангарного хранения на грунтовых ВПП.

Демо-полет Орион

На фестивале будет представлена новинка — третья модификация самолета-амфибии, «Орион СК-14». Это четырехместный легкомоторный самолет-амфибия, идеальный для нашей большой страны — самолет, которому не нужен аэродром. «Орион» предназначен для внеаэродромных полетов в районах с развитой гидрографией озерно-речного типа.