Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в Донецкой области

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Начался штурм города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 24 мая, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР — прим. «ВМ») зашли в сам город, — заявил он.

По словам Пушилина, уже более половины Красного Лимана сейчас занято российскими военными. Всего на севере ДНР от украинских военных освобождены 28 населенных пункта, передает Интерфакс.

В этот же день заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что армия ДНР не планирует заходить в Авдеевку. Войска республики собираются взять город в блокаду.

Днем ранее глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что военнослужащие Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе. Помимо этого, ВСУ оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР.