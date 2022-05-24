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Эксперт объяснил, может ли отключение России от GPS повлиять на работу навигаторов

Игорь Синельников
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Технологии
Эксперт объяснил, может ли отключение России от GPS повлиять на работу навигаторов
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Все продаваемые в России смартфоны совместимы с системой ГЛОНАСС, так что проблем с навигацией при отключении РФ от GPS возникнуть не должно. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По его словам, переключить мобильное устройство на сигнал другой частоты легко, однако маловероятно, что к этому придется прибегнуть.

— Если у нас в устройствах вшита система, которая принимает сигнал, то любой смартфон надо перепрошить, поставить другое ПО, и он будет ориентироваться на сигнал другой частоты. Здесь проблем быть не должно. Смартфон — это некий компьютер: какую прошивку вы туда вошьете, такую он и будет делать работу. А антенны для приема сигнала у него уже встроенные. Но не думаю, что нам вообще надо увлекаться этой историей, — подчеркнул Гусаров в беседе с «ВМ».

А заместитель главного конструктора авиационного приборостроительного завода Виктор Рогинский оценил возможность перехода российских самолетов с GPS на систему ГЛОНАСС.

24 мая стало известно, что Великобритания и США ищут альтернативу системе навигации GPS, поскольку Россия якобы может нарушить работу спутников, которые обеспечивают ее функционирование. Об этом в понедельник, 23 мая, написала британская газета The Times.

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