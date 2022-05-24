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Пушилин: Генпрокуратура ДНР разрабатывает устав трибунала над украинскими неонацистами

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин: Генпрокуратура ДНР разрабатывает устав трибунала над украинскими неонацистами
Фото: glava-lnr.info

Генпрокуратура Донецкой народной республике (ДНР) разрабатывает устав трибунала над украинскими неонацистами совместно с профильными ведомствами РФ. Об этом во вторник, 24 мая, заявил глава республики Денис Пушилин.

— Наша основная задача, чтобы трибунал прошел с максимальной оглаской, чтобы он был максимально прозрачным. Очень важно, чтобы как можно больше людей знали о тех преступлениях неонацистов, которые недопустимы, — рассказал Пушилин.

Он отметил, что устав трибунала в настоящее время разрабатывается профильными ведомствами, в том числе генпрокуратурой ДНР и смежными профильными ведомствами РФ, передает РИА Новости.

До этого депутат Верховной рады, член правящей на Украине партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла в парламент законопроект, который предлагает разрешить украинским офицерам расстреливать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнить приказ командования.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками.

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