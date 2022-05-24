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Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в местах хранения зерна

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в местах хранения зерна
Фото: depositphotos

Украинские военные подготовили провокацию в местах хранения зерна с подачи своих западных кураторов. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Подобные действия украинских националистов копируют тактику выжженной земли, применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, и противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права, — заявил Мизинцев.

По его словам, украинские националисты и боевики заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать. Он находится в Днепропетровской области, передает слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

Днем ранее Мизинцев сообщил, что украинские боевики оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР. Кроме того, боевики заминировали емкости с опасным химическим веществом в здании и ангарах завода редких газов в ЛНР.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные СМИ и политики были вынуждены признать, что многие жители украинской Бучи погибли от снарядов украинской артиллерии.

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