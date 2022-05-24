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Движение поездов на Филевской линии приостановили из-за человека на пути

Полина Долганова
Происшествия
Движение поездов на Филевской линии приостановили из-за человека на пути
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение поездов на Филевской линии столичного метрополитена было временно увеличено из-за человека на пути. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что движения поездов нет от станции «Александровский сад» до станции «Багратионовская». В обратную сторону составы ходят с увеличенными интервалами.

23 мая на участке Замоскворецкой линии московского метро не было движения поездов из-за человека на пути. Изменения затронули промежуток между станциями «Алма-Атинская» и «Автозаводская».

14 мая из-за человека на пути было приостановлено движение на Кольцевой линии московского метро по часовой стрелке. Через несколько минут после произошедшего дептранс сообщил, что движение поездов было восстановлено и вводится в соответствие с графиком.

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