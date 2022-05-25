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Япония выразила протест КНДР из-за ракетных запусков

Юлия Курганова
В мире
Япония выразила протест КНДР из-за ракетных запусков
Фото: depositphotos

Японские власти в среду, 25 мая, выразили по дипломатическим каналам протест Северной Корее в связи с ракетными запусками.

Она считает прямой провокацией ракетные пуски КНДР сразу после визита президента США Джо Байдена и саммита Quad, передает ТАСС.

Новость дополняется.

Япония пуски КНДР
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