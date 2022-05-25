Диетолог перечислила четыре варианта полезного завтрака

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По утрам человек должен получать все основные нутриенты — белки, жиры и углеводы, а также клетчатку, сообщила врач-диетолог Нурия Дианова. Она назвала несколько вариантов полезного завтрака.

Больше всего подходит для утреннего приема пищи яйцо с хлебом и овощами, его можно включать в рацион несколько раз в неделю. Хлеб лучше выбирать серый или ржаной, а овощи можно использовать любые, отметила медик.

— Если за основу мы берем яйцо, то это один из лучших животных белков, который и легко усваивается, и самый дешевый, по сравнению с мясом, творогом или морепродуктами. Для женщины это будет одно яйцо, мужчине можно съесть максимум два. К этому необходимо добавить хлеб, но не белый, а серый или ржаной. Дальше мы должны добавить клетчатку. К яйцу подходят любые варианты овощных блюд: домашнее лечо, салат, помидоры, квашеная капуста, — рассказала Дианова.

Диетолог добавила, что мужчинам нужно обратить внимание на такой вариант завтрака, как омлет с тушеными помидорами. Ликопин, который входит в состав подвергавшихся тепловой обработке томатов, увеличивает подвижность сперматозоидов и полезен для предстательной железы.

Людям, которые предпочитают завтракать кашей, специалист посоветовала сочетать овсянку с фруктами и урбечем или сыром.

— Овсянка — это углеводы, такому завтраку не хватает белков с жирами и клетчатки. На мой взгляд, к овсянке больше всего подходят фрукты: банан, яблоко, апельсин. Важно добавить белково-жировой продукт, например, две чайные ложки урбеча из расторопши или любой другой урбеч, это дает сытость. В качестве альтернативы можно добавить кусочек сыра, — предложила диетолог в интервью радио Sputnik.

Она заявила, что регулярное употребление глазированных хлопьев по утрам — не самая полезная привычка. Чувство насыщения после этого блюда быстро проходит, а уровень глюкозы в крови повышается. Вместо хлопьев лучше съесть мюсли.

Диетолог Елена Соломатина составила меню для идеального завтрака. По ее словам, идеальным завтраком являются цельнозерновые каши.Также диетолог подчеркнула, что завтрак нельзя пропускать.