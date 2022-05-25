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Синоптики пообещали сухую солнечную погоду в Москве 25 мая

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали сухую солнечную погоду в Москве 25 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 25 мая, погодные условия в столичном регионе будут формироваться под влиянием двух антициклональных вихрей центр, одного из которых расположится в акватории Черного, а второго — Карского морей. Гребни этих антициклонов обеспечат солнечную сухую погоду.

Среднесуточные значения температуры по-прежнему не будут дотягивать до нормы для этого дня 6-8 градусов. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 13–15 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–17 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что такая погода для большинства метеозависимых людей комфортна, только могут отмечаться небольшие симптомы психологического дискомфорта у наиболее метеочувствительных людей. Причиной могут служить усталость, переутомление, недостаток солнечного света, частые колебания температуры.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что май 2022 года войдет в десятку самых холодных весенних месяцев с 1879 года. Также он отметил, что в мае этого года температура в среднем на два градуса ниже обычных показателей.

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