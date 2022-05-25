Эндокринолог рассказала, как дефицит йода отражается на уровне IQ

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Люди, которые проживают в условиях дефицита йода и не получают профилактики, демонстрируют снижение показателя IQ на 10–13 процентов. Об этом рассказала заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.

— У людей, постоянно проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, умственные показатели (уровень IQ) снижаются на 10–13 процентов, что ассоциировано со снижением успеваемости детей в учебе, а среди взрослых — с меньшей экономической продуктивностью, более низкими зарплатами, — заявила специалист.

По ее словам, небольшой дефицит йода обычно никак внешне не проявляется. Однако эндокринолог отметила, что дети без проблем с функцией щитовидной железы, родившиеся и проживающие в областях с умеренным йодным дефицитом, имеют заметный интеллектуальный дефицит при обучении в школе по сравнению с детьми, которые получали йодную профилактику.

Трошина отметила, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, лучшей профилактикой йододефицитных заболеваний является употребление йодированной соли, пишет РИА Новости.

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова предупредила, что некоторые продукты способны выводить полезные вещества из организма.