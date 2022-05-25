Россияне признались, что последние три месяца стали чаще курить

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Каждый восьмой курящий россиянин в последние три месяца увеличил потребление сигарет. Об этом следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

В более частом курении признались 13 процентов респондентов. По данным аналитиков, аналогичная ситуация наблюдалась в апреле 2020 года на фоне локдауна. Тогда об увеличении потребления сигарет сообщали 14 процентов участников опроса.

Так, россияне, планирующие бросить пагубную привычку, в настоящее время курят в среднем по 12 сигарет в день, а те, кого не очень беспокоит опасностью курения, — по 15 сигарет. Средний показатель оказался выше прошлогоднего на две сигареты.

Отмечается, что женщины курят реже мужчин. Среди планирующих завязать с привычкой мужчины выкуривают ежедневно по 13 сигарет, а женщины — восемь. Среди тех, кто не собирается бросать, первые потребляют в сутки по 16 сигарет, тогда как вторые 13.

В опросе, который проводился с 13 по 24 мая, приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, пишет РБК.

Врач-терапевт Людмила Лапа ранее рассказала, что курение при ангине может привести к воспалению сердца, ревматоидному артриту и красной волчанке.