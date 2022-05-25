Почти 500 арендаторов столичной недвижимости отсрочили платежи за второй квартал 2022 года

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Почти 500 предпринимателей отсрочили платежи за аренду помещений без начисления пени. Об этом в среду, 25 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В марте 2022 года Мэр Москвы утвердил набор антикризисных мер для поддержки бизнеса. Одна из них — отсрочка по арендным платежам за второй квартал до конца года. Мера востребована: с 22 апреля по настоящее время количество заявок увеличилось вдвое. Сегодня 490 предпринимателей без начисления пеней отложили выплаты на общую сумму 364 миллиона рублей, — отметил он.

Заммэра уточнил, что данной поддержкой могут воспользоваться 5,3 тысячи арендаторов столичной нежилой недвижимости. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что в общей сложности предприниматели арендуют в столице объекты площадью 1,18 миллиона квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также напомним, что городские застройщики отсрочили предоставление банковской гарантии на сумму почти 26 миллиардов рублей. Так, данной мерой поддержки воспользовались собственники 57 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 150 гектаров.