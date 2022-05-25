Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Почти 500 арендаторов столичной недвижимости отсрочили платежи за второй квартал 2022 года

Араз Салехов
Город
Почти 500 арендаторов столичной недвижимости отсрочили платежи за второй квартал 2022 года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Почти 500 предпринимателей отсрочили платежи за аренду помещений без начисления пени. Об этом в среду, 25 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В марте 2022 года Мэр Москвы утвердил набор антикризисных мер для поддержки бизнеса. Одна из них — отсрочка по арендным платежам за второй квартал до конца года. Мера востребована: с 22 апреля по настоящее время количество заявок увеличилось вдвое. Сегодня 490 предпринимателей без начисления пеней отложили выплаты на общую сумму 364 миллиона рублей, — отметил он.

Заммэра уточнил, что данной поддержкой могут воспользоваться 5,3 тысячи арендаторов столичной нежилой недвижимости. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что в общей сложности предприниматели арендуют в столице объекты площадью 1,18 миллиона квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также напомним, что городские застройщики отсрочили предоставление банковской гарантии на сумму почти 26 миллиардов рублей. Так, данной мерой поддержки воспользовались собственники 57 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 150 гектаров.

соцподдержка Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте