Жители Москвы стали призерами фестиваля «Российская студенческая весна»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Самаре подошел к концу ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», в котором столичные студенты были отмечены наградами, а также стали обладателями специального приза в направлении «Оригинальный жанр». Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В состав делегации от нашего города вошли 77 человек из 15 университетов — призеры и победители регионального этапа фестиваля «Московская студенческая весна». Они представили творческие номера и единую региональную программу «Выше домов». Мы видим, как развивается творчество в вузах, и продолжим поддерживать наших талантливых ребят, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

При этом она добавила, что участники события, входящие в состав делегации, выступят на городской сцене в честь Дня молодежи. Студентам из Москвы, как уточняется, удалось привезти домой семь наград, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что 20 мая в Самаре стартовал фестиваль «Российская Студенческая весна».

Также стало известно, что столичная команда Electronic детского технопарка «Мосгормаш» вошла в число абсолютных победителей в возрастной категории 10–16 лет, заняв третье место в национальном этапе молодежного чемпионата по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0».