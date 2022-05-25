Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Жители Москвы стали призерами фестиваля «Российская студенческая весна»

Араз Салехов
Город
Жители Москвы стали призерами фестиваля «Российская студенческая весна»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Самаре подошел к концу ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», в котором столичные студенты были отмечены наградами, а также стали обладателями специального приза в направлении «Оригинальный жанр». Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В состав делегации от нашего города вошли 77 человек из 15 университетов — призеры и победители регионального этапа фестиваля «Московская студенческая весна». Они представили творческие номера и единую региональную программу «Выше домов». Мы видим, как развивается творчество в вузах, и продолжим поддерживать наших талантливых ребят, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

При этом она добавила, что участники события, входящие в состав делегации, выступят на городской сцене в честь Дня молодежи. Студентам из Москвы, как уточняется, удалось привезти домой семь наград, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что 20 мая в Самаре стартовал фестиваль «Российская Студенческая весна».

Также стало известно, что столичная команда Electronic детского технопарка «Мосгормаш» вошла в число абсолютных победителей в возрастной категории 10–16 лет, заняв третье место в национальном этапе молодежного чемпионата по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0».

Москва Студенты Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте