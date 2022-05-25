Андрей Бочкарев обозначил сроки завершения строительства Большой кольцевой линии метро

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Строительные работы, связанные с возведением девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, должны завершиться до конца этого года. Об этом в среду, 25 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство Большой кольцевой линии — важный и трудный проект. Он является беспрецедентным не только для нашей страны, но и для всего мира, тем более с учетом поставленных перед нами сроков. Для того, чтобы замкнуть БКЛ, нам осталось завершить строительство девяти станций. Мы планируем сделать это до конца года и в начале следующего запустить пассажирское движение на всем кольце, — отметил он.

При этом заммэра напомнил, что в декабре прошлого года в столице открыли десять станций БКЛ. По его словам, ход строительства Большой кольцевой линии находится под особым контролем мэра Москвы Сергея Собянина.

Помимо этого, Бочкарев рассказал, что строительство станции «Внуково» Солнцевской линии столичного метрополитена завершится в 2023 году. Так, на участке Солнцевской линии в настоящее время ведется строительство двух станций — «Пыхтино» и «Внуково».