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Андрей Бочкарев назвал сроки завершения строительства станции «Внуково» Солнцевской линии метро

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев назвал сроки завершения строительства станции «Внуково» Солнцевской линии метро
Фото: Пресс-служба МУФ

Работы по строительству станции «Внуково» Солнцевской линии столичного метрополитена будут завершены в следующем году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на участке Солнцевской линии в настоящее время ведется строительство двух станций — «Пыхтино» и «Внуково». На последней идут работы по возведению внутренних конструкций, тоннелепроходческие работы между станциями выполнены более чем на 50 процентов, добавил заммэра.

— Строительство ведется с опережением графика, и перед нами поставлена задача завершить работы в 2023 году, — пояснил Андрей Бочкарев.

По его словам, при строительстве участка ведется проходка на территории Новомосковского и Западного округов Москвы под Боровским шоссе и Центральной улицей поселка Внуково, завершится она в районе Вокзальной площади перед аэропортом.

Он напомнил, что перегон «Пыхтино» — «Внуково» также включает уникальный дугообразный метромост, чья длина составляет 460 метров. Глава строительного комплекса уточнил, что сооружение станет двенадцатым метромостом российской столицы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

Новый участок Солнцевской линии после открытия улучшит транспортную доступность Троицкого и Новомосковского округов. При этом Внуково станет первым в стране аэропортом с собственной станцией метро. Прогнозируется, что новым участком линии ежедневно будут пользоваться более 50 тысяч пассажиров, передает телеканал «Москва 24».

Ранее Бочкарев сообщил, что станция «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро готова к началу пусконаладочных работ.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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