ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 26 мая

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Банк России 26 мая проведет внеочередное заседание совета директоров по теме ключевой ставки. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе регулятора.

Уточняется, что на заседании будет рассматриваться уровень ключевой ставки.

Решение планируется обнародовать 26 мая в 10:30 по московскому времени.

До этого стало известно, что банки в России с 20 мая вновь получили возможность продавать любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро. Разрешить продажу валюты в регуляторе решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «ВМ» рассказал, кому пока не стоит вкладываться в иностранную валюту. По его словам, если человек не планирует активно ездить в другие страны, то ему нет смысла покупать валюту.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.