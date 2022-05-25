Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Британский ретейлер Marks & Spencer сообщил об уходе с российского рынка

Полина Долганова
Общество
Британский ретейлер Marks & Spencer сообщил об уходе с российского рынка
Фото: РИА Новости

Британская марка Marks & Spencer (M&S) сообщила о решении покинуть рынок в России. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

— Мы признали расходы в размере 31 миллиона фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Накануне стало известно, что американская компания Nike, которая специализируется на выпуске спортивной обуви и одежды, не продлила соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG) из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в РФ. Все магазины сети закроют после исчерпания товарных запасов.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Санкции Россия рынок
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте