Британский ретейлер Marks & Spencer сообщил об уходе с российского рынка

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Британская марка Marks & Spencer (M&S) сообщила о решении покинуть рынок в России. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

— Мы признали расходы в размере 31 миллиона фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Накануне стало известно, что американская компания Nike, которая специализируется на выпуске спортивной обуви и одежды, не продлила соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG) из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в РФ. Все магазины сети закроют после исчерпания товарных запасов.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.