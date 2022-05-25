Москвичей пригласили на день открытых дверей в центр «Моя карьера»

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Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

В специализированном центре занятости «Моя карьера» объявили о проведении дня открытых дверей, в ходе которого пройдет ярмарка вакансий «Заработай этим летом». Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Дни вакансий с фокусной направленностью пользуются большой популярностью среди горожан. Подобрать подходящее предложение от надежного работодателя можно на дне вакансий «Заработай этим летом», — рассказал начальник отдела взаимодействия с работодателями и образовательными организациями центра «Моя карьера» Алексей Прохоров.

Так, участники события могут устроиться хостес, поваром, SMM-специалистом, промоутером, страховым агентом, аниматором или выгульщиком собак. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте центра.

Напомним, что день вакансий состоится 31 мая в центре «Моя карьера» по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Начало в 15:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, 18 мая прошло занятие бесплатной партнерской школы «Мама — страховой агент» в специализированном центре «Моя карьера». В ходе обучения участниц познакомят с рынком страховых услуг, принципами работы в компании и актуальными страховыми продуктами.