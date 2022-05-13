Центр «Моя карьера» проведет тренинги для женщин с детьми

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

В мае специализированный центр «Моя карьера» проведет занятия бесплатной партнерской школы «Мама — страховой агент». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 13 мая.

— Совместно с известной страховой компанией мы разработали обучающий курс, который позволит освоить актуальную специальность и сразу же начать зарабатывать. При этом каждая мама сможет самостоятельно определять свой график, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

В ходе обучения участниц познакомят с рынком страховых услуг, принципами работы в компании и актуальными страховыми продуктами.

Эксперты центра расскажут о жизни социальных сетей в профессиональной деятельности, научат планировать время, вести деловую переписку и дадут советы по сохранению эмоционального баланса.

Занятия начнутся 18 мая. Они пройдут в центре занятости по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Для участия необходима предварительная регистрация на портале «Моя карьера», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что центр «Моя карьера» открывает набор на четвертый поток в школу нянь «Бабушка и дедушка на час». Курс продлится четыре недели.