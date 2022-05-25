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Высокий уровень терропасности отменят в двух районах Воронежской области с 26 мая

Полина Долганова
Общество
Высокий уровень терропасности отменят в двух районах Воронежской области с 26 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Высокий уровень террористической опасности отменят в двух районах Воронежской области с 26 мая. Об этом в среду, 25 мая, сообщили власти региона.

При этом 24 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе еще на две недели — до 8 июня. По его словам, эта мера поможет спецслужбам сохранять безопасность курян. Он также попросил местных жителей быть бдительными.

После начала специальной военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. Только на этой неделе были нанесены удары по населенным пунктам в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях страны.

Во многих районах местные власти ввели повышенный уровень террористической опасности из-за риска диверсий со стороны вооруженных сил Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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