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Стриптизер оказался в полиции после приватного танца

Анастасия Колоскова
Происшествия
Стриптизер оказался в полиции после приватного танца
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Студентка обратилась в полицию после домогательств стриптизера, которого она заказала для приватного танца в одном из клубов Москвы. Об этом стало известно во вторник, 24 мая.

По данным Telegram-канала Baza, 19-летняя девушка посетила стриптиз-клуб с целью расслабиться. После небольшого количества алкоголя второкурсница пригласила приглянувшегося танцора на приватный танец, который обошелся ей в 15 тысяч рублей.

Однако молодой человек повел себя непрофессионально и перестал контролировать эмоции, начав откровенно приставать к девушке.

После окончания оплаченного времени студентка решила повторить танец с тем же стриптизером, перед этим договорившись с ним, что он не станет распускать руки.

Однако танцор нарушил обещание, что и стало причиной обращения в полицию.

Ее обидчику также пришлось посетить отделение. Правоохранителям молодой человек объяснил свое поведение тем, что это был его последний рабочий день, поэтому он позволил себе чуть больше.

Спустя день девушка все-таки забрала заявление, отмечается в сообщении Telegram-канала.

Накануне сообщалось о задержании мужчины, который избил и изнасиловал 46-летнюю женщину на востоке Москвы.

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