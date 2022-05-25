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Путин посетит в столичном госпитале раненных в ходе спецоперации военных

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин посетит в столичном госпитале раненных в ходе спецоперации военных
Фото: Администрация президента РФ

Российский лидер Владимир Путин 25 мая встретится с военными, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине и пребывают в настоящее время в одном из столичных госпиталей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит военнослужащих Вооруженных сил РФ. <...> Посетит их, пообщается с ними, — цитирует официального представителя Кремля газета «Известия».

24 марта МЧС приступило к выплате единовременных пособий для жителей освобожденных частей Украины. Пособия, размер которых составляет десять тысяч рублей, получат бюджетники и пенсионеры. На освобожденных территориях Украины начинают работать пункты выдачи финансовой помощи.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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