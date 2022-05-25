Песков сообщил, что вопрос сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина

Фото: Администрация президента РФ

Тема укрепления российской валюты находится на особом контроле правительства в ходе совещаний у президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 25 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается, — цитирует Пескова РИА Новости.

23 мая в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что укрепление рубля в настоящее время достигло пиковых значений.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала снижение курса американской и европейской валюты. По ее словам, для укрепления рубля есть несколько причин: отмена бюджетного правила, низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть.