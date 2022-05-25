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Психологи рассказали о вреде чрезмерного увлечения компьютерными играми

Ирина Игнатенко
Общество
Психологи рассказали о вреде чрезмерного увлечения компьютерными играми
Ребенок за компьютером / Фото: Анна Быкова/ Вечерняя Москва

Из-за чрезмерного увлечения компьютерными играми у ребенка может пропасть интерес к социальной жизни, могут начаться ночные кошмары. Детям важно соблюдать примерно равные пропорции во всех занятиях. Об этом рассказали психологи.

Как отметила психолог Диана Лобанова, современные школьники очень много времени посвящают компьютерным играм. Это может привести к формированию психологической зависимости. Ребенок может утратить интерес к окружающему миру, стать раздражительным и агрессивным.

Выходом может стать поиск баланса между играми и общением с близкими. В этом может помочь график активности в течение дня, с помощью которого школьник наглядно увидит, как он проводит свой день и какие занятия в него входят.

Медицинский психолог Ирина Бахтина в свою очередь отметила, что когда ребенок умеет распределять свое время, когда круг жизненных сфер ровный и не имеет перекошенности, то и стрессоустойчивость, и возможность справиться с трудностями выше. Помимо игр ребенок должен иметь хобби, уделять внимание учебе, прогулкам, общению с родителями и друзьями, передает РИАМО.

В ХII сезоне Московской студенческой киберспортивной лиги примут участие почти 1,5 тысячи человек из 62 учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе столичной федерации компьютерного спорта.

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