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Жителям Москвы рассказали об истории старинных кресел и шкафа из «Царицына»

Араз Салехов
Город
Жителям Москвы рассказали об истории старинных кресел и шкафа из «Царицына»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Москвичам рассказали об истории шкафа и парных стульев, пополнивших коллекцию музея-заповедника «Царицыно». Об этом в среду, 25 мая, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Недавно коллекцию музея-заповедника «Царицыно» пополнили три редких экземпляра — шкаф и парные стулья в стиле классицизм. Это значимое дополнение к собранию: классический стиль любила Екатерина Великая, по заказу который было построено Царицыно. Все три предмета, которые можно увидеть на выставке новых поступлений в Хлебном доме, созданы в России под влиянием европейских тенденций того времени, — говорится в сообщении.

Так, шкаф с росписью в помпейском стиле появился в «Царицыне» в связи с нарастающей популярностью классицизма в Европе. Одним их законодателей английского классицизма был архитектор Роберт Адам (1728–1792). Данное изделие выполнено в его стилистике, однако автором культурного достояния считается Генрих Гамбс, краснодеревщик из прусского городка Нойвида.

При этом кресла, находящиеся в столичном музее, выполнены в стиле знаменитого английского классициста — Джорджа Хепплуайта. Отличительной особенностью стиля хепплуайт можно назвать гармоничность и плавность линий, а также простоту форм. Более подробную информацию о коллекции музея можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В среду, 18 мая, портал «Узнай Москву» к Международному дню музеев составил тематическую подборку культурных заведений столицы.

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