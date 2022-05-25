Первый приговор по новой статье о лихачах-рецидивистах вынесли в Москве

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Вынесен обвинительный приговор в отношении лишенного прав мужчины, который повторно нарушил правила дорожного движения. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший советник юстиции, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, 22-летний Чынгыза С. осужден по статье 264.2 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами» — прим. «ВМ»).

В 2019 году он уже был подвергнут административному наказанию за выезд на «встречку», но назначенный штраф не оплатил. В августе 2020 года осужденный вновь нарушил ПДД и был лишен права управления транспортным средством на год.

Однако водительское удостоверение молодой человек не сдал и в феврале текущего года в третий раз пренебрег ПДД.

— Пресненский суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года, — подчеркнула Нефедова.

Подробнее о новой статье Уголовного кодекса — в материале «ВМ».