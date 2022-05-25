Садовод назвала лучшее бесплатное удобрение для растений

Фото: Pixabay

Садовод и видеоблогер Марина Алтышева рассказал о том, как самостоятельно приготовить бесплатное удобрение для садовых растений.

Эксперт рекомендует не выбрасывать ботву сорняков, а собирать ее и готовить травяной настой.

— «Бродилка», «травяной настой», «зеленое удобрение» — названий у него масса, а суть одна. Это лучшая органическая подкормка для всех видов растений. Входящие в ее состав бактерии масляной кислоты — это отличный источник энергии для всего живого, — объяснила садовод в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Она подчеркнула, что класть растения с семенами в удобрение не стоит. Также из состава настоя нужно исключить борщевик, ландыш, ползучий вьюнок из-за их ядовитости.

Собранную зелень нужно поместить в бочку или ведро и залить водой до самого верха. В процессе брожения массу нужно перемешивать, а саму емкость нужно спрятать от солнечных лучей. Через пять–семь дней удобрение будет готово — об этом будет свидетельствовать появление резкого характерного запаха.

— Один литр удобрения нужно разводить в 10 литрах воды и поливать растения под корень. Лучше такой настой использовать в первую неделю его приготовления, — посоветовала эксперт.

Пользоваться подкормкой можно в течение всего сезона для однолетних культур, но для многолетних она будет эффективной только в первую половину лета.

Садовод рассказала, какой смесью поливать чеснок, чтобы он не пожелтел. Применять такую подкормку можно до середины июня.