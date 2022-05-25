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Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о драке и инсульте актера в колонии

Анастасия Колоскова
Общество
Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о драке и инсульте актера в колонии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Адвокат отбывающего срок за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг информацию, что актер подрался в колонии, после чего у него якобы произошел инсульт, которая ранее появилась в СМИ.

Он назвал подобные сообщения враньем «с первого до последнего слова».

— Сегодня утром адвокат Падалко, который в Алексеевке связь с Ефремовым поддерживает, был у него. После того как опубликовали этот фейк, он немедленно пошел к нему в колонию. Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте, — прокомментировал слухи правозащитник.

Хархорин особенно возмутился тем, что недостоверные источники информации ссылаются в своих сообщениях на адвокатов.

По его словам, Ефремов продолжает работать в швейном цеху. Актер отказался от предложения перейти на работу в библиотеку, так как хочет «быть как все». Юрист отметил, что другие заключенные относятся к звезде кинематографа с уважением и называют «дядей Мишей», передает телеканал «360».

Ранее Хархорин сообщил, что Михаил Ефремов высказался в поддержку проведения Россией специальной военной операции на Украине.

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