Михаил Ефремов поддержал проведение спецоперации на Украине

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Российский актер Михаил Ефремов высказался в поддержку проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил адвокат актера Петр Хархорин в понедельник, 4 апреля.

По его словам, Ефремов, сейчас отбывающий наказание за смертельное ДТП, виновником которого стал, поддержал российское правительство и его текущую политику на мировой арене.

— Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас, — процитировал адвокат своего клиента.

Хархорин отметил, что колония, в которой сидит Ефремов, находится совсем недалеко от границы, где сейчас проходит спецоперация, передает MK.ru.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.