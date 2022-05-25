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В Запорожской области начали готовиться к выдаче российских паспортов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Запорожской области начали готовиться к выдаче российских паспортов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов. Сейчас уточняются списки людей. Об этом в среду, 25 мая, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Это не секрет. Сейчас администрация занимается тем, что уточняет списки людей и ведет подготовку инфраструктуры и сотрудников для организации выдачи российских паспортов. Это хлопотное, но очень радостное дело, — заявил он.

По словам Рогова, первые российские паспорта жители области получат уже в ближайшие дни. Он уточнил, что о новых паспортах просят жители Мелитополя, Бердянска, Энергодара. Большинство запросов поступает из Запорожья, несмотря на то что город находится под контролем Украины, передает слова Рогова РИА Новости.

До этого Рогов заявил, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве полноценного субъекта.

19 мая глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область в перспективе войдет в состав России. По его словам, как только территория будет освобождена от украинских войск, область будет трансформироваться в субъект РФ. Глава ВГА также добавил, что Херсонская область рассматривает Россию как «свою страну».

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